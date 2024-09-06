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Минобороны раскрыло потери ВСУ за неделю

Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли до 16 тысяч военнослужащих в зоне СВО

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за неделю потеряли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) до 16 215 военнослужащих. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства обороны России.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери украинской армии составили до 3 280 военнослужащих, а на территории группировки «Запад» — более 3 350. Помимо этого, военнослужащие «Южной» группировки поразили свыше 4 725 украинских солдат.

Согласно сводке министерства, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр» составили до 3 515 солдат. В зоне «Восточной» группировки украинская армия потеряла до 860 человек личного состава, а группировки «Днепр» — до 485.

В Минобороны также сообщили, что средства противовоздушной обороны ВС РФ за неделю сбили украинский МиГ-29, а также 367 беспилотников Вооруженных сил Украины. Также перехвачены семь оперативно-тактических ракет ATACMS, 20 управляемых авиационных бомб Hammer, 54 реактивных снаряда HIMARS и Vampire.

Ранее появились кадры уничтожения украинского БТР в Курской области.

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