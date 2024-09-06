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ВС РФ за неделю сбили МиГ-29 и 367 беспилотников ВСУ

Минобороны: ВС РФ за неделю сбили МиГ-29 ВСУ и перехватили 367 беспилотников

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Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны ВС РФ за неделю сбили украинский МиГ-29, а также 367 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Также перехвачены 7 оперативно-тактических ракет ATACMS, 20 управляемых авиационных бомб Hammer, 54 реактивных снаряда HIMARS и Vampire», — указали в ведомстве.

До этого сообщались, что дополнительные средства противовоздушной обороны развернули в Белгородской области.

От оперативного штаба Белгородской области в ведомство поступило 27 запросов, 18 из них были реализованы, остальные находятся в работе, рассказали в министерстве.

3 сентября три населенных пункта Белгородской области были атакованы украинскими БПЛА. Один FPV-дрон влетел в храм Святителя Николая в селе Грузское.

2 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что все школы на Харьковской горе Белгорода будут закрыты на две недели из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее российские военные сбили ракету над Курской областью.

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