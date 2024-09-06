Российские войска ударили по тренировочному центру в Полтаве

Вооруженные силы (ВС) России поразили 179-й объединенный учебно-тренировочный центр украинских войск, который располагался в городе Полтава. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, на территории центра проходила подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотников, которых в дальнейшем задействовали бы для ударов по России. Обучение проходило под руководством иностранных инструкторов, подчеркнули в Минобороны.

Данный учебный центр был поражен 3 сентября. В Минобороны РФ указали, что цели удара были достигнуты.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что ВС РФ ударили по Полтаве. Он заявил, что в результате было частично разрушено одно из зданий института телекоммуникаций.

4 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в учебном центре преподавали инструкторы НАТО.

Ранее в США заявили о деморализации украинских солдат после удара ВС РФ по Полтаве.