Российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Кадры удара пресс-служба Минобороны России опубликовала в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, средствами воздушной разведки одного из подразделений бригады морской пехоты ТОФ группировки войск «Север» был обнаружен бронетранспортер украинской армии. После подтверждения обнаруженная цель была уничтожена прямым попаданием «Ланцета».

«На кадрах – уничтожение барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортера ВСУ в приграничном районе Курской области», — подписало минобороны публикацию

В ведомстве добавили, что в режиме реального времени средствами объективного контроля было зафиксировано возгорание бронетранспортера противника.

Накануне Вооруженные силы РФ ууничтожили с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» пусковую установку реактивной системы залпового огня М270 MLRS. Состоящая на вооружении украинской армии американская установка попала под удар российской ракеты в районе населенного пункта Могрица, который находится в 20 км от города Сумы.

Ранее ВС РФ поразили бункер с командным составом ВСУ.