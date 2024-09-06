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Наемника из Финляндии объявили в розыск за участие в боях против России

ТАСС: ставшего наемником ВСУ финна объявили в международный розыск

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Гражданин Финляндии Рику Арима, которого подозревают в участии в боевых действиях в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022-2023 годах, объявлен в международный розыск. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

«Прокуратура ДНР утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Финляндской Республики Рику Аримы», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что гражданин Финляндии обвиняется заочно за участие наемника в вооруженном конфликте. В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие уточняет, что обвиняемый в период с марта 2022 по декабрь 2023 года принимал участие в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемника в составе ВСУ. За это Арима получил денежные средства в размере более 1,5 миллиона рублей.

Весной текущего года Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранцев, которые принимали участие в боевых действия против России в составе ВСУ. В качестве обвиняемых заочно привлечены к уголовной ответственности ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, а также Норвегии, Польши и Румынии.

Ранее Песков оценил вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине.

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