Начальник войск РХБЗ принял участие в переговорах глав «Росатома» и МАГАТЭ

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов принял участие в переговорах главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и гендиректора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в переговорах с российской стороны приняли участие представители министерств иностранных дел и обороны, а также Ростехнадзора и «Росатома».

Встреча глав госкорпорации и агентства проходит в закрытом режиме. По итогам встречи стороны планируют дать комментарий для СМИ.

Переговоры Лихачева и Гросси проходят на площадке отеля Crystal House Suite Hotel and Spa в Калининграде. Планируется, что в ходе диалога стороны обсудят вопросы безопасности объектов атомной энергетики.

До этого глава «Росатома» и гендиректор МАГАТЭ проводили переговоры по телефону. Тогда глава Лихачев и Гросси обсудили ядерную безопасность на Курской АЭС.

Ранее в Кремле оценили визит главы МАГАТЭ на Курскую АЭС.