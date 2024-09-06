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В РФ рассказали о просчете Зеленского при нападении на Курскую область

Рогов: Зеленский просчитался при нападении на Курскую область

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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский просчитался, решив напасть на Курскую область, что отразилось огромными потерями в украинской армии. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«На смену эйфории пришло осознание огромных невосполнимых потерь и также просчет, что Россия ослабит давление и остановит продвижение на других участках фронта в зоне СВО», — сказал Рогов.

Председатель комиссии отметил, что украинские войска за время вторжения так и не смогли взять под контроль город Курчатов, где расположена Курская АЭС. Вместо этого, по словам Рогова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили проблемы с логистикой и увеличение линии фронта.

До этого командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские солдаты продвинулись вперед на ряде участков на Курском направлении. По его словам, помимо этого особых изменений нет.

Ранее в Кремле отреагировали на планы Зеленского бессрочно удерживать территории под Курском.

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Атаки на Курскую область
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