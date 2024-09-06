Украинские войска бросили позиции на Ореховском направлении в Запорожской области и начали отступать под натиском Вооруженных сил России. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Украинские боевики под напором наших воинов-героев отступили на Ореховском направлении, оставив между селами Работино и Вербовое выступ, захваченный ВСУ ценой больших потерь в рамках контрнаступления летом прошлого года», — сообщил общественный деятель.

Рогов отметил, что в 2023 году украинские войска понесли на этом участке фронта крупные потери, прежде чем им удалось захватить выступ, а теперь они вернулись к исходным позициям.

До этого представитель Общественной палаты высказался также о событиях в Курской области, заявив, что ВСУ за месяц с начала вторжения в регион не смогли достигнуть ни одной из военных целей своей операции.

Ранее Рогов сообщал, что российские войска взяли опорный пункт севернее Работино.