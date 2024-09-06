Зеленский заявил, что ему мало переданных истребителей F-16

Украина уже начала использовать переданные Киеву истребители F-16, однако их все равно мало. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на заседании контактной группы по военному содействию Украине.

«Истребители сбивают ракеты и дроны. Но их мало. Вы знаете это. Нам нужен более сильный флот F-16. У меня есть предложение, которое я озвучу, когда выйдет пресса», — заявил президент Украины в ходе своего выступления на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где проходит заседание.

4 августа Зеленский подтвердил, что западные союзники передали Киеву первую партию F-16. Украина получила 10 таких боевых машин, а к концу текущего года их число возрастет до 20.

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что украинская армия потеряла первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В свою очередь народный депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что истребитель F-16 сбила ракета зенитного комплекса Patriot американского производства «из-за дискоординации между подразделениями». Пилот F-16 Алексей Месь, получивший несовместимые с жизнью травмы при крушении, выступал за скорейшую передачу истребителей Украине. Более того, он ездил в Вашингтон, чтобы обсуждать этот вопрос. Подробности об инциденте — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Нидерланды позволили Украине использовать F-16 без ограничений.