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В Курской области сбили украинскую ракету

Врио губернатора Смирнов: силы ПВО уничтожили ракету ВСУ над Курской областью

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Сергей Мальгавко/РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ракету Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Он рассказал, что снаряд сбили утром. В этот момент на территории Курской области действовала ракетная опасность.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов.

6 сентября экипаж российского бомбардировщика Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области. Как рассказали в министерстве обороны РФ, удары по позициям украинских войск наносились при помощи авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции. Такие снаряды позволяют поражать цели с безопасного удаления от линии соприкосновения.

За день до этого бойцы группировки российских войск «Север» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки ВСУ в Курской области. Сражения произошли в направлении населенных пунктов Малая Локня, Матвеевка, Ольговка и Черкасское Поречное.

Ранее в Курской области обезвредили снаряд от ракетного комплекса, произведенного в США.

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Атаки на Курскую область
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