Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец назвал слабое место у дронов «Баба-яга»

Боец СВО Деев: аккумулятор является слабым местом беспилотника «Баба-яга»

close
Russian Defense Ministry Press Service photo via AP

Слабым местом беспилотников «Баба-яга», которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), являются их аккумуляторы. Об этом «Ленте.ру» рассказал казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев.

«Мы попадали в аккумуляторы. А так сколько попадали, например, в винт, но у «Бабы-яги» их шесть, поэтому она все равно летит», — сказал военный.

Деев добавил, что он лично сбил шесть таких беспилотников. По словам командира взвода, он может стрелять по «Бабы-яге» из ружья.

До этого мобилизованный из Челябинска с позывным «Депутат» рассказал, что беспилотные летательные аппараты «Баба-Яга» могут поднимать груз весом до 150 килограммов. Военнослужащий отметил, что наиболее распространены в зоне специальной военной операции дроны, способные унести груз весом до 20 килограммов.

Ранее в России разработали коптер «Ночная ведьма» — аналог украинской «Бабы-Яги».

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами