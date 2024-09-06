Российский боец назвал слабое место у дронов «Баба-яга»

Слабым местом беспилотников «Баба-яга», которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), являются их аккумуляторы. Об этом «Ленте.ру» рассказал казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции (СВО), командир взвода Юрий Деев.

«Мы попадали в аккумуляторы. А так сколько попадали, например, в винт, но у «Бабы-яги» их шесть, поэтому она все равно летит», — сказал военный.

Деев добавил, что он лично сбил шесть таких беспилотников. По словам командира взвода, он может стрелять по «Бабы-яге» из ружья.

До этого мобилизованный из Челябинска с позывным «Депутат» рассказал, что беспилотные летательные аппараты «Баба-Яга» могут поднимать груз весом до 150 килограммов. Военнослужащий отметил, что наиболее распространены в зоне специальной военной операции дроны, способные унести груз весом до 20 килограммов.

Ранее в России разработали коптер «Ночная ведьма» — аналог украинской «Бабы-Яги».