Жителя Севастополя заочно приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Севастопольский городской суд заочно приговорил местного жителя к 16 годам колонии за вступление в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале городской прокуратуры.

«В суде установлено, что мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации, перешел на сторону противника и в составе вооруженных сил Украины в марте 2023 года в районе города Бахмут участвовал в военных действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что 37-летний уроженец Севастополя обвиняется по статье о государственной измене. Свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также суд назначил жителю города ограничение свободы на 1,5 года и штраф в размере 400 тыс. рублей.

Накануне Севастопольский городской суд признал виновным в госизмене другого местного жителя. По данным следствия, 28-летний мужчина был привлечен сотрудником Службы безопасности Украины к сотрудничеству.

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