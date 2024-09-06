Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя Севастополя заочно приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Суд заочно приговорил жителя Севастополя к 16 годам колонии за вступление в ВСУ

close
Shutterstock

Севастопольский городской суд заочно приговорил местного жителя к 16 годам колонии за вступление в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Telegram-канале городской прокуратуры.

«В суде установлено, что мужчина, являющийся гражданином Российской Федерации, перешел на сторону противника и в составе вооруженных сил Украины в марте 2023 года в районе города Бахмут участвовал в военных действиях против Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что 37-летний уроженец Севастополя обвиняется по статье о государственной измене. Свое наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также суд назначил жителю города ограничение свободы на 1,5 года и штраф в размере 400 тыс. рублей.

Накануне Севастопольский городской суд признал виновным в госизмене другого местного жителя. По данным следствия, 28-летний мужчина был привлечен сотрудником Службы безопасности Украины к сотрудничеству.

Ранее в Петербурге задержали криптоинвестора за госизмену.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами