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Группа украинцев попыталась сбежать в Белоруссию через минное поле и попала на видео

На Украине рассказали о задержании мужчин, пытавшихся сбежать в Белоруссию

На границе Украины задержали группу мужчин, которые попытались попасть в Белоруссию через минное поле. Об этом в своем Telegram-канале сообщила украинская погранслужба.

«Пограничники не только не допустили нарушения границы, но и спасли людям жизни. Впрочем, это не освободило задержанных от ответственности», — говорится в сообщении.

Ведомство предостерегло украинцев от подобных «прорывов», намекнув, что организаторам перемещений через границу все равно, что произойдет с их клиентами.

27 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что дает силовикам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы страны. По его словам, правоохранители должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов, связанных с границей. Зеленский подчеркнул, что эти вопросы абсолютно понятны.

Через четыре дня стало известно, что в Черновицкой области Украины раскрыли нелегальную схему по переправке военнообязанных мужчин в Румынию.

Ранее пленный разведчик ВСУ рассказал, как пытался бежать с Украины.

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