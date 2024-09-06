Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ТАСС сообщил об «охоте» ВСУ за волонтерами, эвакуирующими жителей Курской области

ТАСС: ВСУ охотятся на врачей скорой помощи и волонтеров в Курской области

close
Yan Dobronosov/Reuters

Украинские войска охотятся за волонтерами и бригадами скорой помощи, которые помогают эвакуироваться местным жителям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сейчас ВСУ в серой зоне объявили настоящую охоту за машинами скорой помощи и волонтерами, которые вывозят местных жителей. Таковы реалии», — говорится в сообщении.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

По состоянию на 2 сентября, в 55 пунктах временного размещения (ПВР) Курской области находятся около семи тысяч человек. В свою очередь в 30 регионах в 199 ПВР находятся более 11,6 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей, эвакуированных из-под Курска.

Ранее командир «Ахмата» заявил о «выжигании» украинских войск в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами