ТАСС сообщил об «охоте» ВСУ за волонтерами, эвакуирующими жителей Курской области

Украинские войска охотятся за волонтерами и бригадами скорой помощи, которые помогают эвакуироваться местным жителям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сейчас ВСУ в серой зоне объявили настоящую охоту за машинами скорой помощи и волонтерами, которые вывозят местных жителей. Таковы реалии», — говорится в сообщении.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение в Курскую область — попытка ВСУ остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

По состоянию на 2 сентября, в 55 пунктах временного размещения (ПВР) Курской области находятся около семи тысяч человек. В свою очередь в 30 регионах в 199 ПВР находятся более 11,6 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей, эвакуированных из-под Курска.

Ранее командир «Ахмата» заявил о «выжигании» украинских войск в Курской области.