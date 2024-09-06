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Алаудинов не смог сдержать смех, рассказывая об ошибке ВСУ в Курской области

Алаудинов со смехом рассказал о попытке ВСУ сбить российский дрон под Курском

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Алексей Майшев/РИА Новости

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о неудачной попытке украинских солдат сбить российский дрон в Курской области. Видеозапись с комментариями генерал-майора по поводу действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) появилась в его личном Telegram-канале.

По словам Алаудинова, после попадания снаряда беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал прямо на сбивавших его украинских бойцов. Он подчеркнул, что в результате «у них все сгорело».

«Им было бы лучше его не сбивать, по-моему, потому что он слишком точно сбился», — добавил командир «Ахмата», не сумев сдержать смех.

6 сентября министерство обороны РФ заявило, что подразделения группировки войск «Север» ликвидировали самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar в приграничном районе Курской области. Оператор разведывательного дрона заметил машину французского производства в районе населенного пункта Николаево-Дарьино и, проследив за ней, установил замаскированное место ее временного размещения в ближайшей лесополосе.

Далее боец передал координаты артиллерийским расчетам, которые и нанесли удар. Подтвердить попадание снарядов в цель удалось при помощи средств объективного контроля.

Ранее Алаудинов заявил о «выжигании» украинских военных в Курской области.

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