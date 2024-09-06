Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили об ударе по мосту и технике украинских войск в ДНР

Подпольщик Лебедев: мост и техника ВСУ под Красноармейском подверглись удару

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные ночью нанесли удар по мосту и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Источник агентства уточнил, что Вооруженные силы РФ поразили мост на трассе М-04. Украинские войска использовали эту переправу для переброски резервов со стороны населенного пункта Павлоград.

«На момент удара мост проходила небольшая колонна из четырех единиц техники», — подчеркнул Лебедев, сославшись на своих коллег.

6 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью для телеканала CNN, в ходе которого назвал Красноармейское направление самым проблематичным для украинских солдат. По его словам, сейчас военнослужащие страны делают все возможное, чтобы удержать город под своим контролем.

За день до этого британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность, что в скором времени Киев лишится контроля над пятью городами в ДНР. Речь идет о Красноармейске, Курахово, Часове Яре, Селидово и Украинске.

Ранее в Красноармейске начали готовиться к уличным боям.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами