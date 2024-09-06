В подполье сообщили об ударе по мосту и технике украинских войск в ДНР

Российские военные ночью нанесли удар по мосту и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Красноармейска (Покровска) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

Источник агентства уточнил, что Вооруженные силы РФ поразили мост на трассе М-04. Украинские войска использовали эту переправу для переброски резервов со стороны населенного пункта Павлоград.

«На момент удара мост проходила небольшая колонна из четырех единиц техники», — подчеркнул Лебедев, сославшись на своих коллег.

6 сентября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский дал интервью для телеканала CNN, в ходе которого назвал Красноармейское направление самым проблематичным для украинских солдат. По его словам, сейчас военнослужащие страны делают все возможное, чтобы удержать город под своим контролем.

За день до этого британский аналитик Александр Меркурис выразил уверенность, что в скором времени Киев лишится контроля над пятью городами в ДНР. Речь идет о Красноармейске, Курахово, Часове Яре, Селидово и Украинске.

Ранее в Красноармейске начали готовиться к уличным боям.