Вооруженные силы РФ уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Цукурино под Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что расчет САУ противника разворачивал орудие в пяти километрах к югу от Селидово. Однако оператор FPV-дрона поразил артустановку украинских военных. Позже разведка подтвердила уничтожение украинской боевой машины.

В ночь на 6 сентября командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области противник «выжигается». По словам Алаудинова, в течение только этого дня на нескольких участках фронта противник понес тяжелые утраты. Были также уничтожены три дрона «Баба-яга» и три миномета. Кроме того, один из отрядов уничтожил расчет «Бабы-яги».

Этой же ночью российский бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее на Западе заявили о каскадном обрушении обороны ВСУ.