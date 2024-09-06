Россия нанесла удар по контейнерному терминалу с техникой ВСУ под Львовом

Российские силы нанесли удар по контейнерному терминалу, складам в пригороде Львова, куда свозят технику, боеприпасы из Польши для ВСУ. Об этом рассказало местное подполье РИА Новости.

Удар был произведен в ночь на пятницу, рассказал координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«В три часа ночи в пригород Львова, населенный пункт Малехов, был нанесен удар по складским помещениям возле железнодорожной станции Дубляны-Львовские. Местные жители сообщают, что «прилетело» в «УВК Украина» — контейнерный терминал...» — отметил собеседник агентства. По его словам, сопротивление сообщало о поступлении техники и боеприпасов из Польши на эти склады.

Иностранные специалисты не пострадали в результате удара, уточнил Лебедев, так как находились на территории близлежащих гостиниц. Он добавил, что они контролировали поступление военных грузов на склады и их распределение по военным базам.

4 сентября Лебедев рассказал, что в Николаеве зафиксировали буксировку военной техники в сторону бронетанкового завода. Лебедев добавил, что, по словам местных жителей, бронетанковый ремонтный завод в Николаеве продолжает работать. Кроме этого, очевидцы рассказывают, что провалы в стенах здания закрыли брезентом, и там горит свет, даже когда во всем городе его отключают.

Ранее подполье сообщило об ударе по аэродрому вблизи Кривого Рога.