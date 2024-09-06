Пленный разведчик ВСУ рассказал, как пытался бежать с Украины

Пленный разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Шкода рассказал, что весной 2024 года пытался бежать из страны через горы — из Закарпатской области в Румынию. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что думал, что в этих местах будет меньше военнослужащих, но оказалось, что все перекрыто, и его поймали на границе. После этого его отправили в военкомат. Он пошел служить водителем девятой разведроты 82-й бригады десантно-штурмовых войск. Его группа заходила в Курскую область. Он рассказал, что после захода в российский регион он загнал машину в канаву и убежал. Спустя несколько суток он сдался в российский плен.

5 сентября пленный солдат Вооруженных сил Украины Алексей Гульченко заявил, что в ходе боевых действий попал под обстрел со стороны своих сослуживцев.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее бомбардировщик сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области.