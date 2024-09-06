ТАСС заявил, что наемники ВСУ, находящиеся в Курской области, просят сменить их

Участвующие в боевых действиях на стороне Украины наемники, которые находятся с украинскими подразделениями в Курской области, все чаще просят ротации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По его словам, наемники «растеряли свой изначальный пыл», с которым заходили на российскую территорию.

«Они все чаще пытаются ротироваться и смениться на украинские подразделения, на пушечное мясо», — сказал источник агентства.

5 сентября замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что руководство Вооруженных сил Украины перебросило наемников-иностранцев из-под Харькова в зону боев в Курской области. По его словам, туда отправили более 500 наемников, «преимущественно французской национальности».

По его сведениям, планировать атаку на российский регион помогал бывший офицер французской армии, который сейчас служит в «Иностранном легионе» ВСУ.

Ранее в Курской области заметили канадских наемников.