Бомбардировщик сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ в Курской области

Российский бомбардировщик Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление живой сил и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными бомбами с УМПК, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

В ночь на 6 сентября командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области противник «выжигается». По словам Алаудинова, в течение только этого дня на нескольких участках фронта противник понес тяжелые утраты. Были также уничтожены три дрона «Баба-яга» и три миномета. Кроме того, один из отрядов уничтожил расчет «Бабы-яги».

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее пленный ВСУ рассказал о бое с «Ахматом» в Курской области и пленении трех человек.