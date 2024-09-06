Алаудинов заявил о «выжигании» украинских войск в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что на Кореневском направлении в Курской области противник «выжигается». Он рассказал в своем Telegram-канале, что российские силы там создали надежную оборону.

«Говоря о Кореневском направлении, хочу подчеркнуть, что наши ребята отлично выстроили линию обороны. Противник активно уничтожается», — заявил Алаудинов в видео на канале. Он добавил, что на курском направлении противник ежедневно терпит потери.

По словам Алаудинова, в течение только этого дня на нескольких участках фронта противник понес тяжелые утраты. Были также уничтожены три дрона «Баба-яга» и три миномета. Кроме того, один из отрядов уничтожил расчет «Бабы-яги».

По информации, предоставленной начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым, подразделения ВСУ пытались наступать с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Герасимов заверил, что операция завершится разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Минобороны РФ, с начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военнослужащих и 81 танк.

Ранее пленный ВСУ рассказал о бое с «Ахматом» в Курской области и пленении трех человек.