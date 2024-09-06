Британия направит Украине 650 ракет Martlet

Великобритания передаст Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для усиления систем противовоздушной обороны. Первая партия ожидается до конца года, а общий контракт оценен в приблизительно $213 млн. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании, пишет РИА Новости.

«По контракту на сумму £162 миллиона стерлингов Великобритания поставит 650 ракет LMM для поддержки ПВО Украины», – отмечается в официальном заявлении.

До этого The Economist писала, что Зеленский в последний раз попытается получить согласие США на нанесение ударов дальнобойным оружием по объектам вглубь российской территории. По данным издания, он обратится к президенту США Джо Байдену в Нью-Йорке.

29 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России. Он отметил, что Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о российских военных аэродромах, пояснил глава МИД Украины.

Ранее Захарова сочла поставки Западом оружия Украине трагифарсом.