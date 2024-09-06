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Зеленский и Макрон обсудили военное сотрудничество

Зеленский и Макрон обсудили военное сотрудничество перед встречей в «Рамштайне»

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Thibault Camus/Reuters

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили военное сотрудничество в преддверии заседания на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Зеленский также рассказал французскому президенту о потребностях украинской армии в средствах ПВО, РЭБ, бронетехнике и артиллерии.

Встреча в «Рамштайне» пройдет 6 сентября. В ней примет участие глава Пентагона Ллойд Остин.

Накануне заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила, что на базе «Рамштайн» обсудят поставки Украине средств ПВО и боеприпасов.

Der Spiegel писал, что Зеленский собирается принять участие во встрече контактной группы в формате «Рамштайн». Среди целей визита в публикации назвали просьбы о новых поставках оружия для Вооруженных сил Украины. Аналитики издания обратили внимание, что речь идет о ракетах дальнего радиуса действия и средствах противовоздушной обороны. Немецкие журналисты не исключили встречу Зеленского с министром обороны Германии Борисом Писториусом, что придает поездке политический оттенок.

Ранее в Германии выступили против поставок оружия Украине.

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