Стало известно, что обсудят союзники Украине в «Рамштайне»

На американской базе «Рамштайн» в Германии пройдет встреча, на которой обсудят поставки Украине средств ПВО и боеприпасов. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, слова которой передает ТАСС.

Она добавила, что участники встречи обсудят и дополнительные потребности Киева по линии коалиций, созданных в рамках контактной группы.

Встреча в «Рамштайне» пройдет 6 сентября. В ней примет участие глава Пентагона Ллойд Остин.

Der Spiegel писал, что президент Украины Владимир Зеленский собирается принять участие во встрече контактной группы в формате «Рамштайн». Среди целей визита в публикации назвали просьбы о новых поставках оружия для Вооруженных сил Украины. Аналитики издания обратили внимание, что речь идет о ракетах дальнего радиуса действия и средствах противовоздушной обороны. Немецкие журналисты не исключили встречу Зеленского с министром обороны Германии Борисом Писториусом, что придает поездке политический оттенок.

Ранее в Германии предложили США вывести свои войска.