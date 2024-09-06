Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что обсудят союзники Украине в «Рамштайне»

Союзники Украины в «Рамштайне» обсудят передачу Киеву средств ПВО и боеприпасов

close
Michael Probst/AP

На американской базе «Рамштайн» в Германии пройдет встреча, на которой обсудят поставки Украине средств ПВО и боеприпасов. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх, слова которой передает ТАСС.

Она добавила, что участники встречи обсудят и дополнительные потребности Киева по линии коалиций, созданных в рамках контактной группы.

Встреча в «Рамштайне» пройдет 6 сентября. В ней примет участие глава Пентагона Ллойд Остин.

Der Spiegel писал, что президент Украины Владимир Зеленский собирается принять участие во встрече контактной группы в формате «Рамштайн». Среди целей визита в публикации назвали просьбы о новых поставках оружия для Вооруженных сил Украины. Аналитики издания обратили внимание, что речь идет о ракетах дальнего радиуса действия и средствах противовоздушной обороны. Немецкие журналисты не исключили встречу Зеленского с министром обороны Германии Борисом Писториусом, что придает поездке политический оттенок.

Ранее в Германии предложили США вывести свои войска.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами