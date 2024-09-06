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Алаудинов рассказал о потерях ВСУ на Курском направлении

Алаудинов: ВСУ ежедневно направляют людей на Курское направление и несут потери

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Телеграм-канал «Апти Алаудинов АХМАТ»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно перебрасывают новые подразделения в Курскую область, при этом неся значительные потери. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы. Теряет, очень большие потери несет и ничего у него не получается. Поэтому мы можем констатировать, что хотя и не можем отчитаться о большом количестве подбитой техники, потому что враг уже поумнел, он знает, что у нас на наших улицах кататься не нужно даже на велосипедах», — подчеркнул он. Тем не менее происходят значительные потери личного состава ВСУ, добавил глава «Ахмата».

По словам Алаудинова, в течение только этого дня на нескольких участках фронта противник понес тяжелые утраты. Были также уничтожены три дрона «Баба-яга» и три миномета. Кроме того, один из отрядов уничтожил расчет «Бабы-яги».

6 августа украинские солдаты попытались пересечь границу и зайти вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее пленный ВСУ рассказал о бое с «Ахматом» в Курской области и пленении трех человек.

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