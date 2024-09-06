Пленный ВСУ рассказал о бое с «Ахматом» в Курской области и пленении трех человек

Спецназ «Ахмат» в Курской области вступил в бой с группой украинских военных. В результате столкновения трое украинских военнослужащих были ликвидированы в ближнем бою, а троих взяли в плен, сообщил ТАСС один из захваченных Сергей Левуш.

«Мы увидели красные повязки (обозначение российских солдат — прим. ТАСС), спрятались в свои окопчики, они прошли. И наш старший доложил в рацию. Возвращаются назад. Завязался бой. Начали стрелять, забросали нас гранатами», — рассказал он.

Левуш добавил, что его подразделение изначально находилось в Сумской области, а затем на семи бронемашинах «Козак» пересекло границу с Курской областью.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее командир «Ахмата» заявил о победе в СВО.