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Армия России ударила «Искандером» по пусковой установке MLRS ВСУ

МО: ВС РФ уничтожили РСЗО MLRS ВСУ в Сумской области с помощью «Искандер-М»

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили с помощью ракетного комплекса «Искандер-М» пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Состоящая на вооружении армии Украины американская РСЗО попала под удар российской ракеты в районе населенного пункта Могрица, который находится в 20 км от города Сумы. Сначала движение пусковой установки были зафиксированы «средствами объективного контроля», после чего было принято решение нанести ракетный удар по замаскированной технике Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате нанесенного расчетом ОТРК «Искандер-М» ВС РФ ракетного удара пусковая установка РСЗО М270 MLRS ВСУ была уничтожена», — отметили в ведомстве.

Также Минобороны опубликовало видео, подтверждающее успешное поражение цели.

5 сентября ВС РФ поразили бункер с командным составом ВСУ в Житомире. По данным военкоров, ракетный удар стоил жизни 25 командиров украинской армии и нескольких членов персонала подземного укрытия.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава с применением двух ракет «Искандеров-М».

Ранее ВСУ потеряли иностранные РСЗО в Сумской области в результате удара армии России.

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Операция на Украине
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