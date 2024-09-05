Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области укрепила позиции России на возможных переговорах об урегулировании конфликта. Такое мнение выразил руководитель евразийской программы в вашингтонском Институте Куинси Анатоль Ливен в статье для американского портала Responsible Statecraft.

«Факты свидетельствуют о том, что именно Россия, а не Украина, укрепляет свои военные позиции для возможных переговоров; и совсем не очевидно, что украинские удары вглубь России существенно изменят эту тенденцию», — заявил эксперт.

По словам аналитика, сторонники поддержки Украины на Западе, считая вылазку ВСУ успешной, «обманывают сами себя». Ливен утверждает, что нападение украинской армии на Курскую область «не достигло ни одной из основных целей», более того, может значительно ослабить позиции Украины на поле боя, что, в свою очередь «усилило критику» в адрес президента Владимира Зеленского и военного руководства страны.

В то же время автор цитирует неназванного украинского военного, который заявил, что ВСУ фактически «перестали контролировать» ситуацию на Донбассе и все выглядит так, что фронт там рухнул.

Также Ливен отметил, что украинская атака на российский регион не захватила ни одного значительного населенного пункта или транспортного узла. Она лишь «смутила президента Владимира Путина», но нет никаких доказательств того, что атака пошатнула его власть в России. Все эти факты, считает эксперт, свидетельствуют о том, что именно Россия, а не Украина, укрепляет свои военные позиции для возможных переговоров.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы России сорвали попытки атак ВСУ в направлении Борки, Камышевки и Марьевки в Курской области. Также группировки войск «Север» с помощью армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовиков украинской армии.

Ранее эксперт раскрыл, сколько времени может занять вытеснение ВСУ из Курской области.