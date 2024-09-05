Житель российского города погиб в результате обстрела ВСУ

Украинские войска нанесли ракетные удары по городу Шебекино в Белгородской области, в результате чего погиб местный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К сожалению, у нас еще одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», — рассказал глава области.

Помимо этого, обстрел вызвал пожары в двух частных домах, двух хозяйственных постройках, а также на складе на территории предприятия. Тушением возгораний занимаются специалисты МЧС.

Также повреждения получили 10 частных домов — в зданиях выбиты окна, посечены крыши, фасады и ограждения.

До этого сообщалось, что Минобороны собирается сформировать добровольческий отряд «Барс-Белгород» для защиты региона. Добровольцы будут бороться с беспилотниками, выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы противника, обеспечивать эвакуацию гражданского населения, осуществлять режим контртеррористической операции.

Ранее Гладков рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстрелах Белгородской области.