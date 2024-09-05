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Литва установила «зубы дракона» на границе с Россией

Литва разместила оборонительные укрепления на границе с Россией

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Artur Widak/NurPhoto/Reuters

Литва разместила оборонительные укрепления «зубы дракона» в городе Панямуне на границе с Россией. Об этом сообщили на сайте минобороны Литвы.

Укрепления поставили перед мостом Луизы, соединяющим литовскую территорию с российским городом Советск.

В свою очередь, глава литовского министерства обороны Лауринас Кащюнас заявил о необходимости сохранения безопасности в стране. Он отметил, что «важно быть готовым [ко всему], что бы ни случилось».

До этого стало известно, что в Литве недалеко от границы с Белоруссией началось строительство военной базы для постоянного размещения военнослужащих бундесвера.

В российском МИД на строительство военной базы в Литве отреагировали, заявив, что увеличение военных потенциалов НАТО и ее стран у границ РФ носит провокационный характер.

Ранее в Литве призвали разрешить Украине наносить удары по России ракетами большой дальности.

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