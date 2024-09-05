Путин: Россия добивается утраты боеспособности ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого представлена в Telegram-канале Кремля.

«Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», — заявил глава государства.

До этого Путин сказал, что Украиной в настоящее время руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца.

По мнению президента, для восполнения потерь на фронте властям Украины придется понижать призывной возраст и «набирать детей». Однако и это не способно решить проблему, полагает он.

Также Путин заявил, что ВС РФ ускорили наступление в зоне СВО. Он добавил, что ВСУ не предпринимают никаких целенаправленных действий для сдерживания этого наступления.

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