Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин: Россия добивается утраты боеспособности ВСУ

Путин: потери ВСУ могут привести к утрате боеспособности, чего Россия добивается

close
Thomas Peter/Reuters

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) чреваты разрушением фронта на важных направлениях и могут привести к утрате боеспособности, чего Россия и добивается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция которого представлена в Telegram-канале Кремля.

«Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил, чего мы и добиваемся», — заявил глава государства.

До этого Путин сказал, что Украиной в настоящее время руководят «инопланетяне или иностранцы», которые не думают о стране и готовы воевать до последнего украинца.

По мнению президента, для восполнения потерь на фронте властям Украины придется понижать призывной возраст и «набирать детей». Однако и это не способно решить проблему, полагает он.

Также Путин заявил, что ВС РФ ускорили наступление в зоне СВО. Он добавил, что ВСУ не предпринимают никаких целенаправленных действий для сдерживания этого наступления.

Ранее Алаудинов объявил о победе России в спецоперации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами