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Командир отряда ВС РФ рассказал, как ВСУ минируют дороги в Курской области

«Ахмат»: украинские военные в Суджанском районе удаленно минируют дороги

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) удаленно минируют дороги в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил ТАСС командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».

Он добавил, что ВСУ минируют дороги минами ПФМ-1 «Лепесток» и кассетными боеприпасами.

До этого пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, который первым пересек российскую границу, рассказал, что ВСУ намеревались продвинуться как можно глубже в Курскую область, избегая прямых столкновений.

По его словам, украинским военным было приказано передвигаться быстро и не задерживаться. «Это была разведывательная операция, приказ звучал так: «Ваша задача быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак», — рассказал разведчик о плане.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Курской области взяли в плен двух женщин из ВСУ.

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