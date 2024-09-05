В Киеве всю ночь действовала воздушная тревога

Воздушная тревога действовала в Киеве на протяжении всей ночи — в ночь на 5 сентября. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В городе работают силы ПВО (противовоздушной обороны. — прим. ред.). Находитесь в укрытиях! В столице воздушная тревога продолжается всю ночь», — написал мэр.

Кличко добавил, что в столице продолжает действовать воздушная тревога.

Утром 5 сентября в Киеве прозвучали взрывы, сообщали корреспонденты «Общественного».

«Страна.ua» писала, что ночью взрывы произошли в Киеве и в Кривом Роге на Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать бомб в 16 раз больше.