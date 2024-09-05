Вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине очевидна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины, тренируют солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвуют в боевых действиях.

В свою очередь российские военные все более эффективно наносят удары по иностранным инструкторам, отметил Песков. Он добавил, что борьба с иностранцами хороша с точки зрения продвижения специальной военной операции и достижения целей, которые ставило руководство России.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что наемников в рядах ВСУ становится больше, чем украинцев. Он обратил внимание, что эта тенденция говорит о том, что украинские силы ослабевают и желающих воевать за свою же страну уже не находится.

Весной Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранцев, которые участвовали в боевых действия против России в составе ВСУ. По данным СК, в качестве обвиняемых заочно привлечены к уголовной ответственности ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

Ранее журналисты раскрыли подробности задержания воевавших на стороне ВСУ колумбийцев.