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Песков заявил об эффективной борьбе РФ с иностранными инструкторами на Украине

Песков: вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине налицо

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Вовлеченность иностранных государств в конфликт на Украине очевидна. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, инструкторы из разных стран мира находятся на территории Украины, тренируют солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) и участвуют в боевых действиях.

В свою очередь российские военные все более эффективно наносят удары по иностранным инструкторам, отметил Песков. Он добавил, что борьба с иностранцами хороша с точки зрения продвижения специальной военной операции и достижения целей, которые ставило руководство России.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что наемников в рядах ВСУ становится больше, чем украинцев. Он обратил внимание, что эта тенденция говорит о том, что украинские силы ослабевают и желающих воевать за свою же страну уже не находится.

Весной Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранцев, которые участвовали в боевых действия против России в составе ВСУ. По данным СК, в качестве обвиняемых заочно привлечены к уголовной ответственности ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

Ранее журналисты раскрыли подробности задержания воевавших на стороне ВСУ колумбийцев.

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Операция на Украине
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