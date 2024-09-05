Наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится больше, чем украинцев. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, страны Запада, поддерживающие Украину, выделяют большие деньги на отправку и содержание иностранных наемников. Он обратил внимание, что эта тенденция говорит о том, что украинские силы ослабевают и желающих воевать за свою же страну уже не находится.

В марте Следственный комитет РФ объявил в розыск более 700 иностранцев, которые участвовали в боевых действия против России в составе ВСУ. По данным СК, в качестве обвиняемых заочно привлечены к уголовной ответственности ряд граждан Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и Румынии.

В середине июня военнопленный из рядов украинской армии Юрий Водян рассказал, что в ВСУ штурмовиками служат наемники-американцы и поляки. Украинский солдат отметил, что иностранные наемники имеют заработную плату как минимум вдвое выше, чем у украинских военных. Из других преимуществ — возможность разорвать контракт с ВСУ в любой момент и уехать домой.

Ранее журналисты раскрыли подробности задержания воевавших на стороне ВСУ колумбийцев.