Британский эксперт оценил значимость удара по институту в Полтаве

ВСУ могли потерять учившихся у шведских инструкторов управлению «АВАКС» (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения) при ударе по институту связи в Полтаве. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

«Факт заключается в том, что это был опустошающий удар. <...> Это нанесло сильнейший урон Украине», — подчеркнул Меркурис.

До этого в Белом доме пообещали, что США усилят ПВО Украины после удара ВС РФ по училищу в Полтаве.

3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 51 военного, еще 270 получили ранения.

Ранее Сальдо заявил, что в учебном центре ВСУ в Полтаве преподавали инструкторы НАТО.