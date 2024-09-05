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Минобороны создает добровольческий отряд «Барс-Белгород» для защиты региона

МО РФ: в Белгородской области формируют добровольческий отряд «Барс-Белгород»

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Пресс-служба Восточного военного округа

В Белгородской области проходит подготовка и обучение добровольцев формирующегося отряда «Барс-Белгород». Об этом сообщает министерство обороны.

На отряд возложат охрану и оборону объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры региона. Добровольцы будут бороться с беспилотниками, выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы противника, обеспечивать эвакуацию гражданского населения, осуществлять режим контртеррористической операции.

3 сентября в Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны.

С начала боевых действий на Украине приграничные Белгородская, Брянская и Курская области стали регулярно подвергаться обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В Курской области с 6 августа продолжаются бои после наступления украинских войск.

Ранее часть школ Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ.

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