Минобороны создает добровольческий отряд «Барс-Белгород» для защиты региона

В Белгородской области проходит подготовка и обучение добровольцев формирующегося отряда «Барс-Белгород». Об этом сообщает министерство обороны.

На отряд возложат охрану и оборону объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры региона. Добровольцы будут бороться с беспилотниками, выявлять и уничтожать диверсионно-разведывательные группы противника, обеспечивать эвакуацию гражданского населения, осуществлять режим контртеррористической операции.

3 сентября в Белгородской области развернули дополнительные средства противовоздушной обороны.

С начала боевых действий на Украине приграничные Белгородская, Брянская и Курская области стали регулярно подвергаться обстрелам и атакам беспилотников со стороны ВСУ. В Курской области с 6 августа продолжаются бои после наступления украинских войск.

Ранее часть школ Белгорода закрыли из-за обстрелов ВСУ.