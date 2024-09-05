Пленный разведчик рассказал, какой план был у ВСУ на Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеревались продвинуться как можно глубже в Курскую область, избегая прямых столкновений. Об этом сообщил РИА Новости пленный разведчик ВСУ Михаил Шкода, который первым пересек российскую границу.

По его словам, украинским военным было приказано передвигаться быстро и не задерживаться. «Это была разведывательная операция, приказ звучал так: «Ваша задача быстро прорвать, чем дальше заехать, тем лучше, а те силы уже за вами должны подтянуться, как основной кулак», — рассказал разведчик о плане.

Наступление планировалось в сторону Курска на фронте шириной 20-30 километров, в операции должны были участвовать четыре бригады ВСУ, добавил Шкода.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее в Курской области взяли в плен двух женщин из ВСУ.