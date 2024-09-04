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Глава МАГАТЭ посетил на Запорожской АЭС насосную станцию и хранилище топлива

Глава МАГАТЭ Гросси посетил насосную станцию и хранилище топлива на ЗАЭС

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Reuters

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что посетил на Запорожской АЭС насосную станцию и хранилище топлива. Его слова передает РИА Новости.

Он заявил, что ему было важно лично оценить ситуацию на станции после августовского пожара в градирне. Гросси отметил, что МАГАТЭ тщательно проанализирует итоги поездки.

Днем 4 сентября делегация МАГАТЭ во главе с Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Представитель ЗАЭС заявил, что станция ждет от МАГАТЭ конкретных шагов по предотвращению обстрелов со стороны украинских войск. Делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС примерно в 15:15 мск.

2 сентября Гросси заявлял, что посетит Запорожскую АЭС, чтобы продолжить свое содействие в предотвращении ядерной аварии.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина ранее заявляла, что обстановка на территории станции и ее города-спутника Энергодара напряженная. По ее словам, в округе наблюдалась высокая интенсивность обстрелов.

Ранее сообщалось, что МАГАТЭ окажет техподдержку Украине в покупке российских атомных реакторов.

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