Экс-замминистра обороны РФ Попову предъявили обвинение в мошенничестве

Следственный комитет РФ предъявил бывшему замглавы министерства обороны России Павлу Попову обвинения по статье «Мошенничество». Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

По версии следствия, Попов, замглавы управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов, а также другие неназванные лица, вступили в сговор и похитили из бюджета 30 млн рублей, которые были выделены на работу парка и конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Отмечается, что Попов свою вину не признал, а остальные фигуранты решили сотрудничать со следствием.

29 августа сотрудники правоохранительных органов задержали Попова по подозрению в обогащении за счет парка «Патриот». Предполагается, что при выполнении работ по развитию соответствующей территории экс-заместитель министра обороны организовал строительство и ремонт собственного загородного участка в Красногорском районе.

В настоящее время обвиняемый находится в зоне безопасного содержания столичного следственного изолятора №2 — «Бутырка».

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