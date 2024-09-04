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В Белгородской области пресекли атаку украинского дрона

Минобороны РФ: украинский БПЛА сбили в небе над Белгородской областью

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Виталий Тимкив/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку нанести удар по территории РФ при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале российского министерства обороны.

По данным ведомства, около 15:20 мск в Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В результате в небе над регионом сбили один украинский дрон.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории РФ», — говорится в заявлении.

В министерстве уточнили, что для удара ВСУ использовали беспилотник самолетного типа.

3 сентября сразу три населенных пункта в Белгородской области подверглись атакам украинских БПЛА. В частности, под удар попали один из социальных объектов и храм Святителя Николая в селе Грузское. Из-за действий ВСУ в религиозном учреждении загорелся купол.

Кроме того, украинские солдаты атаковали город Шебекино и село Ржевка. После ударов в этих населенных пунктах зафиксировали повреждения автомобилей, коммерческих предприятий и частного жилого дома.

Ранее в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал мужчина.

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