Экипаж российского штурмовика Су-25 нанес удар по скоплению военных и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видео, на котором запечатлено уничтожение украинских формирований, предоставило министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что место скопления ВСУ находилось в приграничном районе российского региона.

«Удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям», — говорится в заявлении.

По данным МО РФ, после выполнения боевой задачи экипаж самолета выполнил противоракетный маневр и применил тепловые ловушки. Далее воздушное судно вернулось на аэродром вылета.

Впоследствии разведка доложила об успешном уничтожении всех заданных целей, добавили в министерстве.

4 сентября российское военное ведомство сообщило, что за минувшие сутки Вооруженные силы РФ отразили две атаки украинских штурмовых групп в Курской области. Сражения, в которых приняли участие члены группировки войск «Север» совместно с артиллерийскими расчетами и армейской авиацией, произошли в направлении населенных пунктов Малая Локня и Комаровка.

Ранее российский генерал заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.