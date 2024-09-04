Делегация МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором организации Рафаэлем Гросси завершила визит на Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, кортеж с делегацией МАГАТЭ уехал с территории ЗАЭС около 15:15 мск. Таким образом, представители организации пробыли на станции чуть более трех часов.

До этого в материале ТАСС сообщалось, что в ходе визита ожидалась смена состава миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

2 сентября Гросси заявлял, что посетит Запорожскую АЭС, чтобы продолжить свое содействие в предотвращении ядерной аварии.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина ранее заявляла, что обстановка на территории станции и ее города-спутника Энергодара напряженная. По ее словам, в округе наблюдалась высокая интенсивность обстрелов.

2 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна на данный момент не может вернуть контроль над Запорожской АЭС военным путем.

31 августа посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник утверждал, что Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, угрожая их родным и склоняя к совершению терактов.

Ранее Гросси встретился с министром энергетики Украины.