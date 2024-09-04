В Кремле отреагировали на планы Зеленского бессрочно удерживать территории под Курском

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о бессрочном удерживании территории под Курском показывают сущность киевского режима. Слова Пескова передает Life.ru.

«Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершать СВО, выполнять те задачи, которые стоят»,— заявил он.

3 сентября Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют удерживать захваченные территории в Курской области. По его словам, ВСУ будут «удерживать» территории, так как «это является неотъемлемой частью «плана победы» по прекращению войны».

До этого Зеленский опроверг сообщения о том, что Киев пошел в атаку на Курскую область ради «усиления переговорной позиции».

Он также заявил, что Украина, проводя атаку на этот приграничный российский регион, стремилась «пополнить обменный фонд». Кроме того, по словам украинского лидера, атака на Курскую область была предпринята, чтобы предотвратить якобы готовящееся наступление российских войск на Сумскую область.

Ранее были раскрыты потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области.