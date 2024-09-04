Российские военные поразили РЛС «Малахит-М» в Сумской области

Удар российских солдат по украинской радиолокационной станции (РЛС) «Малахит-М» в Сумской области попал на видео. Запись предоставило министерство обороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, военнослужащие страны поразили технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». В результате цель была успешно уничтожена.

«Объективный контроль уничтожения украинской РЛС <...> осуществлялся средствами воздушной разведки в режиме реального времени», — добавили в МО РФ.

На кадрах можно увидеть, как российские бойцы целятся в «Малахит-М» и наносят по нему удар. После этого в месте, где находилась техника ВСУ, происходит взрыв. Далее в ролике демонстрируется горящая украинская машина.

3 сентября солдаты Вооруженных сил РФ при помощи комплексов «Искандер» нанесли удар по военному колледжу в городе Полтаве в центре Украины. Учебное заведение готовило младших специалистов по радиолокационным станциям и радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Впоследствии ситуацию прокомментировал украинский президент Владимир Зеленский. Он рассказал, что в результате атаки ВСУ потеряли 322 человека.

Ранее в зоне боевых действий на Украине уничтожили РЛС израильского производства.