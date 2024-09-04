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Названо число отраженных за сутки атак ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: за сутки в Курской области отразили две атаки украинских войск

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие за минувшие сутки отразили две атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, сражения произошли в направлении населенных пунктов Комаровка и Малая Локня. В них приняли участие бойцы группировки российских войск «Север», которым содействовали артиллерийские расчеты и армейская авиация.

«Также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Ольговки и Погребки», — говорится в заявлении.

При этом в ходе боевых действий солдаты Вооруженных сил РФ вывели из строя три украинских автомобиля. Более того, двое военных ВСУ сдались в плен.

Вместе с этим в министерстве рассказали, что всего с начала вторжения в Курскую область украинские формирования лишились более 9 700 бойцов. Из них за прошедшие сутки были ликвидированы до 450 военнослужащих.

4 сентября командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов назвал бои в Курской области решающими для специальной военной операции (СВО). Он выразил уверенность, что сражения в российском регионе могут стать одним из этапов завершения конфликта.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как командование готовило солдат к вторжению в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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