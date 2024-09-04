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ВСУ попытались атаковать беспилотником и управляемыми бомбами Курскую область

Смирнов: силы ПВО сбили дрон и две управляемые бомбы ВСУ над Курской областью

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа, а также две управляемые авиационные бомбы над Курской областью РФ. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Утром сбиты украинский БПЛА самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы в приграничном районе. Благодарю защитников!» — написал чиновник.

Других подробностей он не привел.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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