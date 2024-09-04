В Израиле заявили о массированной атаке с территории Ливана

Израильские военные зафиксировали порядка 65 запусков снарядов с территории Ливана по северным районам еврейского государства. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении уточняется, что 4 сентября на севере страны сработали сирены воздушной тревоги.

«Было зафиксировано около 65 снарядов, выпущенных с ливанской территории по Израилю», — говорится в публикации.

По информации ЦАХАЛ, израильские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько целей. Оставшиеся снаряды, в свою очередь, упали на открытой местности. В том числе ряд боеприпасов рухнул в районе города Кирьят-Шмона.

Из сообщения следует, что в результате атаки на территории страны возникли несколько очагов пожара. На места для ликвидации огня сразу выехали сотрудники оперативных служб.

При этом Армия обороны Израиля нанесла ответные удары по югу Ливана. Целями стали члены местного движения «Хезболла».

1 сентября Израиль также подвергся обстрелу с ливанской территории. Как рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ, во время ударов два жителя еврейского государства получили ранения.

Ранее РФ обратилась к сторонам конфликта на Ближнем Востоке.