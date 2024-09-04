Российские войска уничтожили во Львове два украинских МиГ-29

Российские войска нанесли удар по территории международного аэропорта им. Данилы Галицкого во Львове. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, в результате удара были уничтожены два истребителя МиГ-29 военно-воздушных сил Украины, а также поврежден один бомбардировщик Су-24М.

Кроме того, как указал Рожин, местные власти перекрыли проезд по Скниловскому мосту, с которого открывается обзор на территорию аэропорта.

До этого министерство обороны РФ сообщало, что российские военнослужащие нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, которые находятся во Львове. По информации ведомства, при выполнении боевой задачи солдаты Вооруженных сил России использовали высокоточное оружие большой дальности.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также писал, что военные РФ ночью нанесли удар по крупному железнодорожному вокзалу во Львове, который считался важным логистическим узлом армии Украины.

Ранее российские военные сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Днепра.